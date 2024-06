"Para Alberto Núñez Feijóo el mejor momento de la campaña electoral es cuando se acaba", afirma Wyoming. Pero, para saber qué tal lo está llevando, Raúl Pérez se ha convertido en el líder popular y así explicar, de primera mano, sus sensaciones tras esta última semana de campaña.

El 'líder popular' transmite su preocupación a Wyoming. "No por las elecciones, los sondeos nos sitúan a la altura del Real Madrid", explica. "Seremos los reyes de Europa, Dolors Montserrat será nuestra Vinícius Júnior", afirma. 'Feijóo' está preocupado por el caso de la mujer del presidente, Begoña Gómez. "A este respecto quiero anunciar que hay que tomar medidas urgentes con todo este escándalo, por eso hoy he hablado con Puigdemont, como hago todas las tardes, y hemos decidido que cuando sea presidente voy a sacar una ley de amnistía para aplicársela a Begoña Gómez".

Para 'Feijóo' lo importante es tomar las medidas necesarias para que Sánchez abandone la presidencia. "¿En manos de quién estamos, Wyoming? Eso si hay manos, porque siempre las tiene ocupadas escribiendo cartitas", afirma. "Cuando habla de tomar medidas necesarias, ¿significa que no descarta presentar una moción de censura con el apoyo de Junts?", pregunta Wyoming.

'Feijóo' le dice al presentador que quiere "negar que esté pensando en negociar que esté pensando en negociar una moción de censura con Junts". "Pero, porque llevo más avanzada la negociación con Bildu, de hecho hemos alcanzado un acuerdo y si prospera la moción no descarto nombrar a Arnaldo Otegi vicepresidente del Gobierno", añade. "Otro titular, Arnaldo Otegi podría ser vicepresidente", le dice Wyoming.

"No, no, yo no he dicho eso... como mucho ministro de Cultura", responde 'Feijóo'. Pero se desdice de nuevo: "No he querido decir eso, jamás formará parte de mi gobierno, como mucho será Embajador de España en Donosti". "Por favor, paren ya de los titulares, me rindo", concluye.

El 'presidente popular' hace un último anuncio: "Comunico a los españoles que voy a dejar la política". "Me voy a presentar al próximo certamen de Míster España... con estos morritos, si no lo soy ya es porque no quiero", explica.