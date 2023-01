Dani Alves sigue en prisión preventiva tras ser acusado de violar a una joven en los baños de una discoteca en Barcelona. El futbolista pedirá su libertad tras contratar al abogado de los Pujol, algo que, según los expertos, no será sencillo porque existe riesgo de fuga por su fuerte capacidad económica, no tener vínculos con España y se procedente de Brasil, un país con el que España no tiene acuerdo de extradición.

"Casos como este ponen en evidencia la importancia de que se sigan los protocolos para evitar que el agresor salga impune", destaca Sandra Sabatés, que repasa en el plató de El Intermedio todos los pasos bien hechos en este caso: desde la atención rápida a la mujer en la discoteca, a su traslado y apoyo en el hospital, algo de vital importancia para recoger muestras biológicas y analizar lesiones. Además de la rápida y eficaz investigación policial. "Que se actúe con rapidez y eficacia debería ser algo asegurado", afirma El Gran Wyoming.

"El caso de Alves está generando una enorme expectación, sobre todo, por la premura y contundencia con la que se está llevando a cabo la investigación", destaca Sandra Sabatés, que afirma que es algo "sorprendente tratándose de un personaje tan mediático y privilegiado". Y es que Sandra Sabatés recuerda en el vídeo principal de esta noticia que "en situaciones parecidas", es decir, "futbolistas denunciados por supuestas agresiones sexuales, se resolvieron con un acuerdo extrajudicial o saliendo del país donde fueron acusados, lo que les ha permitido seguir con sus vidas". Desde Robinho o Santi Mina a Neymar y Cristiano Ronaldo, que después de que una modelo le denunciase por violación en 2009, el caso nunca llegó a juicio porque el futbolista llegó a un acuerdo de confidencialidad y económico con la víctima.