Jorge Azcón, Fernando López Miras o Pere Aragonès son algunos de los presidentes autonómicos que asistían este lunes al debate sobre la ley de Amnistía en el Senado. También lo hacían la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que Andrea Ropero pregunta si Alfonso Serrano, allí presente, es quien está diseñando la estrategia legal de su pareja.

Una pregunta que también traslada al propio secretario general del PP de Madrid, que se muestra convencido de que los ciudadanos entienden las explicaciones dadas sobre su encuentro con el novio de Ayuso en un bar. "Particulares con problemas con Hacienda los hay muchos", expresa él, que reitera que se trata de un "problema particular" de "un ciudadano particular" con Hacienda.

"Me tomé un café con un amigo como me tomo café con muchísimos amigos", apunta, aunque Ropero le recuerda que ese encuentro se produjo unas horas después de que se conociera que había presentado una querella contra la fiscal jefe de Madrid por supuesta revelación de secretos. Pero Serrano asegura que "no hay problema" y señala que "le dan demasiada importancia a cosas que no la tienen y casualmente muy poca importancia a otras que las tienen".