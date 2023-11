En una nueva entrega de 'Un país en la riñonera', Isma Juárez ha visitado el pueblo con el nombre oficial más largo de España, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, en la Comunidad de Madrid. "Tiene casi tantas letras como habitantes", comenta.

El reportero de El Intermedio conversa con un argentino que vive allí y que le demuestra que el nombre del pueblo no cabe en el DNI. También con otro vecino que en el vídeo sobre estas líneas le descubre un curioso método para cazar perdices: "Le pongo unas migas de pan, van a picarlas, te echas encima de ellas y las coges", desvela.

El alcalde de la localidad, Rafael García Gutiérrez, explica a Isma que "hay su pique" entre los núcleos urbanos que componen el pueblo: "Hay que tener un cuidado enorme de no decir solo Gargantilla o Pinilla, porque si no los vecinos se enfadan mucho". Además, descubre cuál es el nombre de pueblo más largo del mundo, el de una isla de Gales llamada "Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch", a lo que afirma que "se me ha ocurrido decir 'pues voy a hermanarme', pero con ese nombrecito, incapaz".