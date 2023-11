Isma Juárez ha vivido su primer Thanksgiving, o Acción de Gracias, con los miembros del Club Americano de Madrid y ha decidido compartirlo con El Intermedio.

El reportero ha tenido oportunidad de disfrutar de la comida tradicional de esta festividad, el pavo asado relleno, y, además, conocer a americanos viviendo en Madrid que han compartido con él en qué consiste esta festividad. La velada ha incluido también música en directo.

Juárez no ha perdido la oportunidad de subirse al escenario para arrancarse a cantar 'Fly me to the moon', de Frank Sinatra, que ha dedicado a Elisabeth, una de las asistentes. La mujer le había confesado que esa era su canción favorita. Isma le ha preguntado si ya se iba a casa a lo que ella no ha dudado en responderle entre risas: "Depende de ti".