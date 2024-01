Thais Villas entrevistó en su sección 'Ok Boomer' a la estudiante de física Alba Moreno que, además, hace una interesante labor de divulgación de conceptos de física a través de TikTok. La joven le contó a la reportera que se decidió a estudiar física debido a que siempre le había gustado "el universo". "Mirar al cielo, las estrellas y hacerme preguntas", añadió.

Alba le explicó a Thais, con mucho humor, que se animó a abrir una cuenta en TikTok para divulgar sobre física ya que se estaba quedando sin amigos para explicarles cosas de física. Su único objetivo era buscar amigos para hablar de ese tema que le apasionaba. La joven, además, destaca por sus looks algo que, como explicó a la reportera, la había obligado a tener que demostrar el doble algo que le enfadaba muchísimo. "Lo que he hecho es no echar cuentas a esas críticas y demostrar lo que yo creo que debo demostrar y seguir para adelante", añadía.

La joven, como expuso, intenta, con sus vídeos, que todo el mundo pueda entender la física. "La física está en todos lados", expuso Alba. "Ves el mundo de otra forma cuando entiendes los procesos de las cosas y es super bonito", añadía. Pero, a pesar de esta pasión, Alba, como explicó, ha notado que en la universidad o en charlas ha tenido varias experiencias en las que han cuestionado su manera de divulgar.

Por ejemplo, en una charla de un físico teórico especializado en agujeros negros no quería que ella preguntara. Finalmente lo consiguió y le hizo ver "que su pregunta era tonta". Justo después un chico preguntó y este experto, como explicaba Alba, "le reiteró varias veces que su pregunta era muy inteligente".