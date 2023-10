Andrea Ropero entrevista a Ahmad Abu Zbeida, un gazatí, que vive en España desde hace 14 años. Ahmad tiene a toda su familia en Gaza así como gran cantidad de amigos. Como le cuenta a la periodista, hace tres o cuatro días que no sabe nada de sus familiares, una situación de incertidumbre que ya vivió en anteriores guerras.

Como cuenta, accede a la información proporcionada por los medios que todavía siguen en la Franja para poder saber dónde se producen bombardeos, a lo que añade que "en las otras guerras me acostumbré a ver la lista de muertos para saber si mis familiares estaban vivos o muertos pero, en esta guerra, ya esto no vale". Como expone, "se han enterrado a 2.000 personas sin nombres y el tipo de bombas que están usando no dejan ni un trozo para que te identifiquen" y, añade, "están enterrando a la gente en fosas comunes sin saber quién son".

Para él lo más duro es que si a su familia le pasa algo "no lo voy a saber a tiempo, y si pasa algo no voy a tener el derecho de despedirme de ellos". Esta situación también se extiende a los amigos con los que cuenta en Gaza. Como expone, "no te puedo contar realmente las personas de mi Facebook que ya no están, gente que pone en un post 'nos vamos, acordaros de nosotros'". Para él, es imposible gestionar esta situación a nivel emocional. Ahmad afirma que "la palabra dolor y terror se quedan muy pequeñas". Además, es claro: "Esto tienen nombre y apellidos, se llama terrorismo, pero nadie se atreve a decirlo, todo el mundo le tiene miedo al estado de Israel".