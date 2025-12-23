Alba Planas reflexiona sobre la profesión actoral: "Me cuesta mucho lidiar con la incertidumbre"

El Intermedio recuerda la entrevista que Thais Villas hizo a María Barranco y Alba Planas en su sección 'Boomers y Zetas'. Las actrices han reflexionado sobre su profesión y sobre cómo se enfrentan a ella.

Thais Villas reunía, en su sección 'Boomers y Zetas', a las actrices María Barranco y Alba Planas, para hablar sobre cómo viven su profesión. Como señalaba Thais, la profesión actoral "es complicada", algo que secundaban ambas.

"Es una profesión que te tiene que gustar mucho, porque sí que es verdad que te da muchas alegrías, pero muchos sinsabores", indica Barranco, "o te comes las uñas porque no te llaman o te comen las ojeras porque no tienes tiempo ni de descansar". Alba, por su parte, apoyaba el comentario de su compañera. "Me cuesta mucho lidiar con la incertidumbre", exponía. "Sí que creo que te tiene que apasionar mucho y tener muchas ganas de darte contra un muro todos los días para no terminar tirando la toalla", añadía.

Sobre sus comienzos, María recordaba que ella estudiaba medicina, pero, después de ir a una función de aficionados, decidió dejarlo. Alba, por su parte, explicaba que, al principio, sus padres no le dejaban. Por ello, un día decidió enviar un mail a una agencia de representación haciéndose pasar por su padre. "Me echo bronca porque tenía faltas de ortografía, entonces me dijo que le estaba haciendo quedar mal", recordaba, entre risas. Así, consiguió su primer papel en una película de Julio Medem.

Villas planteaba las actrices si, además de ser buena actriz, también es necesario tener muchos seguidores en redes sociales. Planas indicaba que ella creía que esto era una leyenda urbana, pero que descubrió que, en ocasiones, para acceder a un casting, exigen un mínimo de seguidores. A pesar de ello, consume pocas redes sociales. "La única red social que tengo es Instagram y no la tengo instalada en el móvil", contaba, "de vez en cuando me meto porque tengo que subir algo".

