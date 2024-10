Andrea Ropero entrevista a Ahmed Younoussi, "un claro ejemplo de superación y de la importancia de las oportunidades". Ahmed nació en Marruecos en el seno de una familia humilde. Cuando era tan solo un niño de Marruecos se fue a Tánger, donde permaneció un año. Después, Ahmed Younoussi llegó a España con tan solo nueve años.

El actor cuenta a Andrea Ropero en este vídeo de El Intermedio cómo fue su llegada a España con nueve años: "Tuve un problema con la Policía y salí corriendo. Cuando me cansé, me quedé dormido debajo de un camión, y al despertar, elegí uno. No vine abajo, vine arriba (del camión). La mayor parte del viaje la hice dormido, y cuando desperté, ya estaba en Barbate". "Fue cruzar y, a los 15 minutos de estar sentado en una acera, vinieron personas a ayudarme y a llevarme a su casa", explica Ahmed Younoussi, que detalla que llegó con un número de teléfono de una monja que ayudaba a los niños desamparados en Ceuta.

"Se encendió una máquina hecha por personas muy buenas de las que nunca me voy a olvidar y siempre estaré agradecido", explica el actor, que recuerda cómo a las 24 horas llegó a un centro de menores en Madrid: "Los educadores tenían turnos de 24 horas y eran personas que te trataban como si fueras su hijo". "Intentaban que tuvieras la vida de un chaval cualquiera", recuerda Ahmed Younoussi, que explica cómo iba al instituto: "Sin ellos, no sería la persona que hoy soy ni pensaría así".