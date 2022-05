La designación de Macarena Olona como candidata de Vox agita el tablero político de la precampaña a las elecciones en Andalucía. Con esta elección parece evidente que la formación de extrema derecha apuesta por sustituir a Ciudadanos como socio necesario del PP en el mayor número de gobiernos posibles. Durante este fin de semana, Olona ha multiplicado sus actos en Andalucía, mostrando un discurso áspero basado en la confrontación y que parece que va a ser su seña de identidad en toda la campaña.

"Soy la candidata del pueblo, la candidata de Andalucía", ha afirmado Olona, que ha asegurado que las élites no estaban ahí: "Sin miedo a nada ni a nadie, por España, todo por España, ¡viva España!". Unas declaraciones que El Gran Wyoming analiza en el plató de El Intermedio, donde destaca que esto de "adelante sin miedo a nada ni a nadie no es nuevo" y es que se lo ha copiado al líder de un partido de extrema derecha. Y sí, es verdad que lo ha dicho muchas veces Santiago Abascal, pero esa frase no es suya sino de Bras Piñar. "Un eslogan usado por el líder y fundador de ese partido fascista que se llamaba Fuerza Nueva, aunque ni tenía fuerza ni era nueva". "Los discursos de Olona y Piñar son casi idénticos", explica Wyoming, que explica en el vídeo principal de esta noticia "un truco para diferenciarlos".

El 'posado' en la piscina de Juan Marín

