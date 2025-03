El descubrimiento de la Policía al pinchar el teléfono de Maje pocos días después del asesinato de Antonio: "¿Hacemos un amorcete?"

El día 24 de agosto de 2017, una semana después del asesinato de Antonio Navarro, la Policía estrechó el cerco alrededor de su mujer, Maje. Para esclarecer lo sucedido, solicitan la intervención de su teléfono y también del de su amante José. Así, descubrieron que el tono de 'la viuda negra de Patraix' cambiaba dependiendo de con quien hablara en cada momento.

"Voy a vivir en casa de mi hermana porque mi casa me da miedo", "no quiero quedar porque enseguida me pongo a llorar", "estoy comiendo superpoco, porque tengo el estómago cerrado", "apenas duermo bien", "mi cabeza no para", aseguraba Maje a sus amigas, como se puede escuchar en los audios que reproduce el documental de laSexta.

Libre, contenta y liberada: así se sentía Maje tras la muerte de Antonio

Sin embargo, su discurso cambiaba cuando conversaba con su madre y su mejor amiga. En esos momentos, abandonaba el tono lloroso. "Yo ahora estoy mejor que antes sentimentalmente. En mi vida, así", reconocía. "Voy a ser feliz, voy a hacer la vida que quiera", anunciaba.

"Vuelve a ser la Maje de cuando era adolescente. Es una mujer que vuelve a estar alegre y contenta. Ella misma dice en esas conversaciones que se siente liberada", señala Teresa Domínguez, redactora Jefa de sucesos y tribunales en Levante - EMV, en este true crime.

Las conversaciones con sus amantes José y Ángel Tomás también fueron muy relevantes en la investigación. "En los días del homicidio, les mandaba mensajitos de tonteo, bromas entre ellos, risitas, fotos poniendo morritos...", relata uno de los agentes que llevó la investigación en esta producción.

La confesión de Maje a José

"Con José empieza una conversación en la que empiezan a jugar con las palabras. Él le pregunta que cómo está y ella directamente le pregunta si esa noche van a tener 'un amorcete'", desvela la periodista.

Cuando sabe que la Policía conoce la existencia de este último amante, Maje lo llama para contarle la verdad: "No estoy soltera, estoy casada. Bueno, ya no estoy casada, porque ahora soy viuda, porque han matado a mi marido".