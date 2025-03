Óscar Puente recuerda su discurso en la investidura fallida de Feijóo: "Se ha vendido que era un mamporrero"

Óscar Puente, en Conspiranoicos, ha recordado ese aterrizaje que tuvo en su día en la política nacional con el discurso en la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. "Por la calle antes me atacaban", afirma.

"Aterrizo en la política nacional en la investidura fallida de Feijóo. Me convierto en la bestia negra de la derecha. Se ha vendido que yo era un mamporrero, que era ministro por eso cuando sabía que iba a serlo antes y cuando dije que no dos veces. Que estar en el Gobierno era un pago por eso. Era el muñeco del pim pam pum", expresa.

Y luego, el cambio por la DANA: "Cuando se ha podido demostrar la capacidad de gestión que se tiene hay gente que ha cambiado su forma de verme. No quiere decir que me quieran, porque algunos seguirán detestándome, pero hay un cierto respeto que hace que no traspasen esa barrera que traspasaban con mucha facilidad".