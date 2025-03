Miguel Ángel Campos, sobre la huida de Mazón en las Fallas: "Ha sido patético"

"No es normal que no aparezca en todas las Fallas. En 2023 era candidato, el año pasado ya era president. En 2023 estuvo en todos los actos de Fallas y también el año pasado", ha comentado.

El periodista Miguel Ángel Campos ha asegurado este miércoles en Conspiranoicos que la huida del president valenciano, Carlos Mazón, en las Fallas ha sido "patética".

Tras estar varios días desaparecido, Mazón ha llegado al Ayuntamiento de Valencia para presenciar desde allí, este miércoles por la noche, la Cremà de la falla municipal grande de la ciudad junto a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y otras autoridades locales y autonómicas. A su llegada, Ana Pastor le ha preguntado en varias ocasiones dónde se encontraba estos días.

Para Campos, la actitud de Mazón junto a la periodista ha sido la de "dientes, dientes como la de la Pantoja". "Durante todas las Fallas ha resultado patético cómo ha intentado escapar y escabullirse. Hoy también. No se ha detenido ni durante 20 segundos con Ana Pastor. No ha respondido en ningún momento a lo que se le preguntaba", ha comentado el periodista.

Así, Miguel Ángel Campos ha comentado que el president "no podía hacer otra cosa que ocultarse" porque, dice, "Valencia quería la cremà de su presidente". "No es normal que no aparezca en todas las Fallas. En 2023 era candidato, el año pasado ya era president. En 2023 estuvo en todos los actos de Fallas y también el año pasado. Hemos visto como Feijóo por primera vez no ha ido este año a Fallas", ha añadido.