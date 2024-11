Antonio Maestre estuvo en Conspiranoicos para hablar, entre otras cosas, de Albert Castillón y de Cristina Martín. El periodista y escritor, en el programa que presenta Jokin Castellón, fue más que tajante a la hora de definir a Martín después de unas declaraciones en las que ella llegó a afirmar que la agenda 2023 "cede el poder a instituciones supranacionales como la UE o la OTAN" para establecer "un nuevo orden mundial".

Maestre fue muy claro con ella: "Es de las premium junto a Daniel Estulin. Él es el gurú de los conspiranoicos. Cristina me abordó tras una charla en Granada porque quería advertirme de algo que iba a ocurrir próximamente. Tenía que hablar conmigo, iba a ocurrir algo tremendo".

"Me contó una historia. Una conspiranoia que no terminaba de comprender. Ella estaba obsesionada con el Club Bilderberg, que es verdad que es algo que existe. Decía que algo terrible iba a suceder ahí... pero cuando las conversaciones van por esos derroteros yo me retiro", afirmó.

Porque Cristina Martín fue protagonista por unas palabras de otro gran conspiranoico como Albert Castillón en las que decía lo siguiente: "Hemos de abrir los ojos ya de una vez. No creo que sea casual que con Sánchez como presidente hayamos tenido una pandemia, un volcán, una Filomena y ahora la mayor riada del siglo. Algo o alguien quiere a este presidente en estas circunstancias con las que nos ha ido recordando libertades y perpetuándose con el poder".