El audio de Dani 'Desokupa' prometiendo a un okupa una casa: "Te abren el piso de un banco y te dan una llave"

Gloria Serra comparte en Conspiranoicos un adelanto del 'Equipo de Investigación' de mañana en el que desmontan el relato de 'Desokupa' sobre su supuesta lucha contra la okupación. En el vídeo sobre estas líneas, se puede escuchar un audio del propio Daniel Esteve en el que, tras ofrecer a unos okupas dinero para abandonar un piso, luego les pide que le paguen para gestionarles la okupación de otro a través de un contacto.

"El tipo te abre el piso de un banco, te da una llave y a un piso de un banco no va a ir nadie", afirmaba Esteve en el audio. Una pareja de okupas a las que ofreció este trato, afirman a 'Equipo de Investigación' que rechazaron la oferta: "Hasta ahí podíamos llegar, el mismo chico que me viene a echar me dice que tiene un amigo... pero esto qué es".

"El proceso es claro: alguien le paga por desokupar una casa, con ese dinero paga a los okupas para que se vayan, y luego les cobra por okupar otra casa, y así podemos pasarnos toda la vida", resume Jokin Castellón.

Malena Contestí, abogada, señala que "las negociaciones para sacar a alguien de un piso es lo primero que se hace", algo, explica, "totalmente legítimo". Sin embargo, se muestra sorprendida ante la técnica de Esteve: "No sé por dónde cogerlo". "El dinero no lo pide para él, sino para esa persona que hace la intermediación", aclara Gloria Serra.