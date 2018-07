Santiago Segura: "¿Cómo es posible que para calentar un vaso se leche se haga más ruido que para matar a un gorrino?"

SU INFANCIA DE NIÑO 'PREGUNTÓN'

Santiago Segura repite en El Club de la Comedia para recordar una de las épocas doradas de su vida: la infancia. En esos tiempos, el director de cine era conocido como 'El por qué de las cosas' ya que no dejaba de hacer preguntas. En su monólogo, Santiago Segura repite algunas de las dudas más importantes que no ha podido resolver a lo largo de su vida y otras que ya se hacían los filósofos griegos y que no es capaz de contestar. Eso sí, tiene claras algunas cosas a las que ha conseguido dar respuesta. Por ejemplo, que "los escritores que dicen 'yo escribí mi primera novela en un bar' debieron hacerlo cuando estaba cerrado" porque todas las máquinas hacen un ruido insoportable.