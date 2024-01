Eva Hache se ha abierto en canal con los colaboradores de La Roca y habló de su nuevo reto profesional: dirigir cine. Y, es que, "después de tanto tiempo delante de la cámara, había pensado estar detrás", confesó la humorista, que reconoció que se le "había pasado por la cabeza dirigir, pero dirigir teatro" porque es algo que "nunca" había "hecho profesionalmente".

Sin embargo, Álex de la Iglesia la escogió para dirigir uno de sus guiones: "Me veía con posibilidades, pero cuando me llamó por teléfono para decirme que tenía ese guion de Jelen Morales y quería que lo dirigiera yo pensé: '¿Este hombre está loco?'", reconoció; porque "no había hablado nunca con él".

Fue en ese momento cuando Eva Hache pensó: "Si este hombre confía en mí, ¿por qué no lo voy a hacer yo?". Eso sí, reconoce que también esta proposición le hizo desconfiar de sí misma, tal y como confesó en este vídeo de La Roca.

"Eso me parece una actitud ante la vida", le respondió Nuria Roca, que respaldó la actitud de la humorista y le dijo que siempre podía justificarse con que el director de cine la había escogido a ella, por lo que "si alguien se equivoca es él", defendió la presentadora entre risas.