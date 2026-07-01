El monólogo de Carmen Machi en el que denuncia que "las revistas femeninas" están "escritas por tíos": "Adelgaza en dos días, depílate en 20 minutos"

"Las escriben los tíos", aseguraba Carmen Machi acerca de las "revistas femeninas" en este monólogo de El Club de la Comedia. Y es que estas publicaciones no dejan de dar órdenes a las mujeres y de meterles prisa, se quejaba la actriz... en 2011.

Corría el año 2011 cuando Carmen Machi hablaba en este monólogo sobre las "revistas femeninas" que nos recomendaban a las mujeres adelgazar, depilarnos o hacer toples... y darnos mucha prisa en ello. Una reflexión que, por desgracia, no pierde vigencia con el paso de los años, y eso es algo que sabemos bien ahora que llega el verano.

Según la actriz, estas publicaciones están escritas por "tíos" que no dejan de dar órdenes a las mujeres, y por eso, no les hace "ni puñetero caso" y ese es su gran "truco de belleza". "Si esas revistas estuvieran escritas por mujeres tendrían en cuenta nuestras auténticas necesidades y escribirían sobre cosas útiles, como por ejemplo, cómo estar guapa en chándal o tener una crema para todo". Y ya que estaba, pedía un artículo en concreto: "Sexo: acaba tú y los demás, que arreen".

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