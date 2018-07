Leo Harlem: "El alcohol es muy bueno para todo"

LOS MÁS MÍTICOS | EL CLUB DE LA COMEDIA

El humorista habla sobre el alcohol, y sus virtudes. Afirma que hace cosas que no consigue nadie: "no hay colirio que te haga ver doble". Añade además que ayuda a valorar la belleza: "Esa chavala que no parecía muy guapa a primera hora de la noche, después de seis pelotazos... ¡cómo se ha puesto la princesa!"