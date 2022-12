Leo Harlem cuenta en su monólogo que acaba de volver de Estambul pero no parece haberle gustado mucho, en comparación con otros destinos que también ha visitado. El motivo de todos estos viajes es que el cómico ha entrado en el mundo digital con un blog sobre sus viajes.

Mucho más impresionado se quedó Leo Harlem con Dubai "donde tienen dinero por castigo". Otro destino que ha visitado el monologuista ha sido Japón, pero le ha decepcionado en cuanto a la gastronomía: "Comen un arroz blanco para recibir azulejos que es una tristeza".

Tampoco parece muy entusiasmado con el mundo anglosajón: "He estado en Londres, si no es imprescindible no vayáis. Qué temperatura: te llueve en una oreja, se te escarcha la otra, te graniza en la rodilla, te da el sol en la rodilla...". Y de su visita a Reino Unido el cómico saca otra conclusión: "Donde no hay aceite de oliva no hay civilización".

"Nueva York es una ciudad sobrevalorada. Es como Seseña, pero con gente dentro", así empieza Harlem su opinión sobre la ciudad de los rascacielos.

Después de todos estos viajes, Leo Harlem concluye que si quieres ver mundo en un fin de semana se puede hacer en Benidorm: "Benidorm es un resumen del planeta, lo que no veas en Benidorm no lo ves en ningún sitio".

