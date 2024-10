La madrugada del 7 de junio de 2004, alguien entró en la casa de Salvador Barrio y lo asesinó junto a su mujer y su hijo en el pueblo de Burgos del que era alcalde, La Parte de Bureba. El hijo mayor y único superviviente del triple asesinato, Rodrigo Barrio, tenía como coartada haber estado en su internado. Sin embargo, para acusar a su mejor amigo como el asesino, tuvo que explicar cómo se podía escapar de allí, algo que hizo que la investigación se centrara pronto en él.

Remedios Dos Ramos, hermana de la asesinada Julia Dos Ramos, cuenta que tras el asesinato llevó a Rodrigo a su casa. Fueron numerosas las llamadas que recibían, sobre todo del jefe de estudios del colegio de Rodrigo. No obstante, Remedios se negaba a que nadie hablara con él. "Me parecía muy raro", asegura.

La mañana en la que se descubrieron los crímenes, la policía fue a buscar a Rodrigo al colegio. Benito Dos Ramos, hermano de Julia Dos Ramos, cuenta que el jefe de estudios pidió poder hablar a solas con el joven. Rodrigo, no comentó nada de aquella charla a su familia cercana. "Llegamos a pensar que había algo en el colegio", confiesa Remedios. La mujer recuerda incluso cómo su hermana le comentó que Rodrigo le planteó marchar del internado un mes antes de que ocurrieran los asesinatos. "No sabemos a quién, pero tenía miedo", lamenta.

Sin embargo, Luis Muñoz, inspector policía nacional, recuerda un día clave en la investigación: el día que Rodrigo señala a su mejor amigo como posible autor de los crímenes. Un hecho que hizo que centraran la investigación en torno alcolegio. Ese día, Rodrigo explicó a lo agentes cómo se podía escapar del internado, acusando a su mejor amigo como autor del crimen.

"'Salir es muy fácil', 'se puede salir por las habitaciones', 'puedes salir desde el pasillo porque no hay apenas altura' ,'no hay vigilante', 'no hay cámaras ni luces', 'nos metemos a la cama a las once y nos levantamos a las ocho y media'…", señala el inspector Muñoz que declaró Rodrigo, numerando así la infinidad de posibilidades que tenían para escapar.

Rodrigo dio la clave para salir del colegio, pero hasta Burgos, donde ocurrió el triple asesinato, había 80 km; tuvieron que necesitar un vehículo. Con un sospechoso y esa mecánica de fuga, la investigación avanzaba.