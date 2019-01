Carretera y Manta muestra cómo se vive con lo justo: ciudadanos que sólo pueden comer ternera "en ocasiones especiales"

Después de pagar el alquiler, a Ruth sólo le quedan 169 euros para vivir. ¿Cómo se organiza para hacer la compra con lo justo?

"Tengo que tirar de que mi tía me de dinero para hacer alguna compra", asegura Ruth que dice que trata de devolver todo el dinero que sus familiares le prestan para sobrevivir. En su cocina, el arroz y la pasta son productos básicos que "nunca faltan".

"El aceite de oliva se raciona bastante, utilizo el aceite de girasol para casi todo", explica Ruth. Además, "la ternera hace mucho tiempo que no entra en mi casa", cuenta durante una visita al supermercado: "Vas comiendo lo que vas pudiendo comer, no lo que me gustaría".