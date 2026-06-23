La tajante respuesta de Héctor Bellerín sobre si hay "mucho mariquita" en el fútbol: "No es un espacio seguro"

"Una vez hable con un antropólogo y me dijo que los jugadores que no se consideran heterosexuales van pasando las categorías y cada año se van saliendo porque no son espacios seguros", explica Héctor Bellerín.

Héctor Bellerín visita el plató de Cara al Show, donde se convierte en el primer futbolista que entrevista Marc Giró. "¿Hay mucho mariquita en el fútbol?", pregunta Marc Giró al lateral derecho del Betis, que explica "a día de hoy" cree que no.

"Es una pregunta que me hacen muchísimo y yo no he conocido a nadie", explica Bellerín, que, sin embargo, reflexiona: "Lo que pasa es que una vez hablé con un antropólogo y me dijo que los jugadores que no se consideran heterosexuales van pasando las categorías y cada año se van saliendo porque no son espacios seguros".

Además, Marc Giró recuerda que tanto a Héctor Bellerín como a Borja Iglesias les "han llamado de maricón para arriba, sin serlo además". "Eso me parece un mérito", destaca el presentador que pide "un aplauso" para el futbolista. Y es que a Borja, además, le han llovido las críticas por pintarse las uñas.

"¿Con Borja qué tipo de relación tenéis?, porque os habéis ayudado porque os han dicho de todo por no estar en el canon del futbolista machote que hay", pregunta Marc Giró a Bellerín, que contesta en el vídeo: "Cuando me lo encontré en el Betis nos enamoramos completamente".

"En el Betis fuimos uña y carne y a día de hoy mantenemos el contacto", afirma Bellerín del actual futbolista del Celta: "Nos hemos servido de ayuda el uno al otro porque no es lo mismo lo que hace uno en un vestuario que lo que hacen dos".

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