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'Manual de belleza'

Rodrigo Cuevas, sobre 'Xardineru', la canción que dedica a su marido: "Hay que tener un jardinero, así siempre tienes el florero... lleno"

Rodrigo Cuevas presenta en Cara al Show su nuevo trabajo, 'Manual de Belleza', y habla particularmente de 'Xardineru', una de las canciones que lo componen. El tema, confirma ante Marc Giró, está dedicado a su marido.

Rodrigo Cuevas sobre 'Xardineru', la canción que dedica a su marido: "Hay que tener un jardinero, así siempre tienes el florero... lleno"

"Xardineru que me riega con esmeru, que me tien siempre el floreru llenu a rebosar. Xardineru nocherniegu por el cual yo desespero. Cómo quiero yo a esi pícaru, galán" - Xardineru (Rodrigo Cuevas).

Divertido, atrevido y moderno. Así es Rodrigo Cuevas y así se muestra en Cara al Show y en su nuevo disco, 'Manual de Belleza', el cierre de "la trilogía del placer", compuesta también por 'Manual de Cortejo' y 'Manual de Romería', los dos trabajos anteriores del artista asturiano. La nueva tanda de canciones ha entusiasmado a Marc Giró, que se muestra particularmente interesado en una de ellas -que más tarde podremos escuchar interpretada en directo para Cara al Show-, 'Xardineru'.

"Está dedicado a un amor importantísimo de mi vida, que da la casualidad de que 'tamién ye'l xardineru de la mio casa'", dice Rodrigo, refiriéndose a su marido. "Es que hay que tener un 'xardineru', porque así tienes siempre el florero... lleno", dice con doble sentido. "Porque un florero vacío es una tristeza. Las cosas hay que usarlas y la gente tiene floreros en casa vacíos", lamenta. Por suerte, eso a él no le pasa.

Otro de los temas es 'Una muerte ideal', donde homenajea a artistas que forman parte de su 'partenón', con quienes, está seguro, se encontrará cuando vaya al cielo. Entre ellos están Lina Morgan, Concha Velasco, Juan Gabriel, Nino Bravo, Rocío Jurado o Selena.

"¿No serás mariquita tú?", pregunta con ironía el presentador al escuchar la lista de nombres. "No sé por qué lo dices", le sigue la broma Rodrigo.

En 'Manual de Belleza', Rodrigo Cuevas cuenta con las colaboraciones de artistas de la talla de Ana Belén, Massiel, Mala Rodríguez, Mapi Quintana, Zahara, Nuno Pico de Grande Amore, Carlos Fernández o Tarta Relena.

*Vuelve a ver el cuarto programa de Cara al Show con Marc Giró en atresplayer.com

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