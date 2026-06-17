"No puedes contarlo o los fachas te lo empezarán a hacer": el aviso de Marc Giró tras confesar David Uclés el motivo de sus desmayos

"Tengo una cosa muy rara que ni los neurólogos y los psiquiatras saben qué es y es que cuando escucho una canción y la cantan a destiempo me mareo", confiesa David Uclés, que, incluso, cuenta que llega a desmayarse.

Marc Giró somete a David Uclés a divertidos juegos en el plató de Cara al Show en la que será su última entrevista antes del parón mediático que realizará hasta 2028. Por ejemplo, el presentador somete al escritor a 'Como una catedral', un reto en el que Uclés debe adivinar de qué catedral se trata únicamente viendo una foto de su fachada.

Y es que David Uclés es un apasionado de las catedrales hasta tal punto que has desarrollado una manía y superstición alrededor de estas imponentes obras arquitectónicas. "Cuando vivía en Santiago y quería pedir algo a todos los santos, daba tres vueltas a la catedral y, ahora cada vez que voy a una nueva, le doy tres vueltas en sentido de las agujas del reloj y me va bien", destaca el escritor. Una manía que ha llegado a expandir a los hombres con los que está: "Lo de dar tres vueltas a los catedrales se lo hago a los ligues nuevos sin que se den cuenta para que me dé suerte".

Es más, el escritor desvela a Marc Giró una anécdota que le pasó cuando estaba paseando por la catedral de Barcelona con un ligue hace dos años. "Tengo una cosa muy rara que ni los neurólogos y los psiquiatras saben qué es y es que cuando escucho una canción y la cantan a destiempo me mareo", confiesa David Uclés, que detalla que despersonaliza y se apaga. El escritor recuerda que esa noche oyó cantar un tema de Whitney Houston: "Perdí el conocimiento y volví cinco minutos después con las piernas en alto".

Tras escucharle, Marc Giró le advierte en plató: "No lo puedes contar en público porque los fachas te van a empezar a cantar cuando pases por su lado".

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