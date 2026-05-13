Pablo Alborán recuerda el lapsus de Marc Giró al cambiarle el nombre: "Me han hecho firmar autógrafos como Paco Alborán"

Pablo Alborán recuerda cuando Marc Giró le llamó todo el tiempo Paco: "Sabía que tenías mucho poder, pero no tanto. Ha llegado a lugares muy lejos y me han hecho firmar como Paco Alborán y lo peor es que ya firmo de manera automática así".

"¡Cómo se puede ser mariquita y tener tanta suerte!", destaca Marc Giró al presentar como invitada de Cara al Show a Pablo Alborán: "Primero Gabriel Rufián, ¿y ahora esto?, ¡cómo me conocéis!". Tras dar la bienvenida en plató al cantante, que ahora también es actor, el presentador de Cara al Show le pregunta si no estará celoso de su feeling con el político de ERC: "¿No estarás celoso?, para mí tú eres lo primero".

Sin embargo, Marc Giró reconoce que la última vez que vio a Pablo Alborán le llamó "Paco todo el rato". "Eso ha traido cola", afirma el propio cantante, que destaca: "Tienes mucho poder, sabía que lo tenías, pero no tanto". Y es que el artista malagueño explica a Marc Giró que el lapsus con su nombre "ha llegado a lugares muy lejos de aquí": "Me han hecho firmar como Paco Alborán porque han visto tu programa".

"Lo peor es que ya firmo de manera automática como Paco", reconoce, entre risas, el cantante, que recuerda que ese día Marc Giró "no paraba" de llamarle Paco. "No sé quién es Paco en tu vida, pero está bien presente", destaca Pablo Alborán al presentador, cuya reacción puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

*Vuelve a ver el cuarto programa de Cara al Show con Marc Giró en atresplayer.com

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