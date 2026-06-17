El momentazo en el que David Uclés canta el fado más conocido del mundo con una guitarra portuguesa delante de Marc Giró

David Uclés canta en el plató de Cara al Show "el fado más famoso", que se llama 'Extraña forma de vida', de Amália Rodrigues y del que se inspiró Almodóvar para hacer su cortometraje wéstern que lleva el mismo nombre.

David Uclés visita el plató de Cara al Show para realizar con Marc Giró su última entrevista como escritor antes de su retiro mediático. "Me voy fuera hasta el 2028", reconoce Uclés, que, sin embargo, detalla que durante estos dos años sí hará "la gira internacional", pero que en "España se acabó".

"¿Qué vas a hacer estos dos años?, ¿de qué vas a vivir?", pregunta Marc Giró a Uclés que responde: "Lo que he hecho siempre, yo toda mi vida he sobrevivido tocando en la calle". El escritor explica en el plató que sus "primeros fans" le conocen "como músico, no como escritor": "Canto fado, francés... me voy al extranjero porque allí no me conocen". "Además, pongo la boina para que me echen dinero y me da miedo que me roben ahora la boina", explica el artista, que reconoce que ahora le suelen desaparecer cosas en eventos. "Eso es fetichismo", afirma el presentador.

Marc Giró aprovecha para pedir a David Uclés que le cante algo, a lo que el escritor acepta cogiendo una guitarra portuguesa. "Voy a cantar el fado más famoso que se llama 'Extraña forma de vida' y que sale en el cortometraje de Pedro Almodóvar", explica Uclés, que canta el tema de Amália Rodrigues.

"Cantas con los ojos cerrados", destaca Marc Giró al ver la actuación en este vídeo, donde Uclés reconoce que "en la calle también", algo que deja descolocado al presentador. "¡Pero es peligrosísimo!", destaca Giró, que le pregunta una serie de dudas sobre cómo es vivir tocando en la calle.

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