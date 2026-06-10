Maxi Iglesias se sincera sobre su primer libro, 'Horizonte artificial': "Lo escribí pensando en una película"

Maxi Iglesias habla con Marc Giró en el plató de Cara al Show de 'Horizonte artificial', un thriller que escribió mientras se sacaba el carnet de piloto de vuelo: "No lo escribí pensando en que fuera un éxito, sino en hacer algo que quería".

Maxi Iglesias visita el plató de Cara al Show para hablar con Marc Giró de 'Tolo lo que nunca fuimos', su nueva película basada en los libros de Alice Kellen. El actor explica a Marc Giró que desde los 30 a los 34 años ha tenido dudas de su capacidad de dedicarse a la actuación y, por ello, ha aprendido a hacer otras cosas.

Por ejemplo, se ha dedicado a aprender a pilotar aviones y a escribir un libro: 'Horizonte artificial'. "Maté dos pájaros de un tiro, aproveché que siempre me ha gustado la aviación con que quería escribir un libro", explica el actor en el plató, donde muestra su sorpresa ante la gran acogida que ha tenido su novela, que ya lleva varias ediciones: "No escribí el libro pensando en que fuera un éxito, sino en hacer algo que yo quería".

"Firmé en muchas ciudades y tuve un intercambio que no tienes como actor", explica Max Iglesias sobre el feedback que ha recibido del público sobre el libro, el cual confiesa que escribió "pensando en película". De la que dice, que, de momento, no se ve preparado para dirigir.

*Vuelve a ver Cara al Show con Marc Giró y Ricardo Darín, Maxi Iglesias y Enric Auquer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.