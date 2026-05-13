Marc Giró presume de ser comunista y estar "en proceso de estar forrado": "Si eres pobre, ¿qué mérito tiene?"

Marc Giró se defiende del 'hate' en redes como solo él sabe hacerlo: con humor e ironía. El presentador de Cara al Show responde a quienes lo meten en el supuesto saco de los famosos forrados que "predican el socialismo".

Marc Giró ha encontrado un filón: convertir el odio de internet en un monólogo de prime time. Y en el arranque del cuarto programa de Cara al Show vuelve a demostrar que, si le lanzan barro en redes, él se lo sacude sin despeinarse ni arrugarse el traje. El presentador abre la veda leyendo algunos de los mensajes que recibe a diario. Entre ellos, uno que condensaba xenofobia, homofobia y mala baba en tiempo récord: "Marc Giró, basura catalana. Vete a darle el culo a los moros".

Lejos de achantarse, Giró sigue tirando del hilo y rescata otro mensaje en el que le acusan de estar haciendo "daño al colectivo". Es entonces cuando aparece Alaska en plató, o alguien que se le parece. Una versión de la cantante irrumpe en escena justo después de la reciente polémica que rodea a la artista, tras desmarcarse del papel de icono LGTBIQ+ y recordar que en los años 80 "no había siglas". Y todo ocurre justo una semana después de que la artista -real- acudiera como invitada al nuevo programa de laSexta.

Tras expulsar a la falsa Alaska del escenario e intentar recomponerse, el presentador continua. En el siguiente mensaje lo meten en el saco de "progres de la tele que están forrados" y "predican el socialismo", junto a nombres como Pedro Almodóvar, Jesús Vázquez o El Gran Wyoming. El comentario concluye echándoles la culpa de que "el españolito medio" viva "peor".

"Yo no puedo hablar por el resto de caballeros que ahí se citan porque no sé hasta qué punto son socialistas ni tampoco el estado de sus finanzas. Yo puedo responder por mí". Y responde, claro que sí: "Yo no soy socialista. Yo soy comunista". Eso sí, matiza que todavía no ha alcanzado el nivel de riqueza que internet le presupone: "Pero estoy en ello. Al tiempo".

"Me parece que estar forrado o en vías de estarlo y ser socialista o comunista, como es mi caso, tiene muchísimo mérito. Ser pobre y ser socialista o comunista, ¿qué mérito tiene?", defiende.

Además, para él, "este españolito medio" del que habla el tuit no vive peor por culpa suya ni de ninguno de los famosos mencionados. "Vive peor por culpa de todos aquellos partidos que han votado en sede parlamentaria en contra de que se congele el precio de la vivienda o en contra de que se reduzca la jornada laboral", sentencia.

*Vuelve a ver el cuarto programa de Cara al Show con Marc Giró en atresplayer.com

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