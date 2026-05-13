'Alaska' irrumpe en el monólogo de Marc Giró tras su visita de la semana pasada: "¿LGTB es Lérida, Gerona, Tarragona y Barcelona?"

Marc Giró se propone responder a sus 'haters' en redes sociales con su monólogo de apertura del cuarto programa de Cara al Show. Cuando le echa la culpa a Alaska de ser quien "está haciendo daño al colectivo", alguien le interrumpe...

"Marc Giró, basura catalana. Vete a darle el culo a los moros". Es tan solo uno de los mensajes de odio que el presentador de Cara al Show suele recibir a través de las redes sociales, pero este es especialmente representativo por resumir en tan pocos caracteres tanto 'hate' a tantos colectivos diferentes.

El siguiente que se propone analizar en su monólogo de apertura del cuarto programa le acusa de estar "daño al colectivo". "Fíjate que yo pensaba que la que se estaba cargando al colectivo era Alaska", responde. La artista, que fue una de las invitadas de la anterior entrega, se ha visto envuelta en una gran polémica tras rechazar su papel de referente del colectivo LGTBIQ+ y afirmar que en los años 80 no había siglas.

Marc ya se lo avisaba la semana pasada: "No quiero heredar ninguna polémica". Sin embargo, esta semana no ha podido esquivarla, pues alguien que se parece mucho a la artista, a quien a partir de ahora nombraremos como 'Alaska', irrumpe por sorpresa en el plató.

"Ya estoy harta. No se puede decir nada. Todo es polémico. Es terrible. ¿Qué es esto del colectivo? Que si gay, que si no se qué. Tú lo que eres es maricón", resume 'Alaska'. "¿LGTB qué es? ¿Lérida, Gerona, Tarragona y Barcelona?"; defiende.

Para ella, todo antes era mucho más sencillo: "Eras bollerita, mariquita, travestí -que no travesti-". "Ahora ya no se puede decir nada, ¿no?", pregunta el presentador, a punto de perder los nervios. "Si estabas tan bien en los años 80, ¿qué coño haces aquí?", estalla al fin.

"La semana pasada acabé tan canceladísima que me quedé dormidita en el sofá y me pasé toda la semana aquí", explica 'la artista'. Marc reconoce que la admira muchísimo, pero le pide que se vaya: "No necesito más hate esta semana".

"Si necesitas más hate, aquí estoy yo para lo que sea", le advierte.

*Vuelve a ver el cuarto programa de Cara al Show con Marc Giró en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.