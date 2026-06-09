Marc Giró pisa la cara de una obrera para demostrar que sí hay que gritar contras las injusticias: "Modere el tono, señorita"

En su monólogo a favor de la polarización, Marc Giró carga contra quienes critican el tono y/o el volumen de los que alzan la voz contra las injusticias... mientras le pisa la cara a una obrera y le pide que le hable con educación.

Tras haber presenciado una pelea entre quienes piden que cese la polarización porque no la necesitan y quienes sí lo hacen pero no se atreven a pedirla precisamente por no polarizar, Marc Giró reflexiona en su monólogo inicial de Cara al Show sobre el perfil de quienes nos piden que susurremos en vez de gritar contra las injusticias, como la guerra, por ejemplo.

"Son los que apelan a la moderación y al sentido común, que como todo el mundo sabe, han sido dos motores de cambio social a lo largo de la historia", ironiza, para después mencionar la abolición de la esclavitud, el sufragio universal y los movimientos que los consiguieron.

Una voz interrumpe su discurso. Viene de debajo de sus zapatos. Cuando el plano se abre, se desvela el misterio: Marc lleva todo este tiempo pisándole la cara a una obrera que le grita desesperada para que deje de hacerlo. "¿Por qué me grita?", pregunta él con una sonrisa burlona. "Porque me está usted pisoteando", dice alzando aún más la voz. "Pero es que no me parece que sean las maneras", le regaña el presentador.

Ella responde como lo haría todo hijo de vecino: "¿Qué maneras ni hostias? Que me quite ya el pie de la cara, gilipollas". "Oiga, haga usted el favor de no vociferar. Modere el tono, señorita, que con estas formas pierde usted toda la razón", comenta él a modo de reprimenda, para acabar recomendándole que se lo pida con educación.

Marc no levanta su pie de la cara hasta que ella no se lo pide por favor. Una imagen dura que sirve para ilustrar el significado de sus palabras.

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