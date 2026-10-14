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Pesadilla en El Celler de Can Roca

Marc Giró, a los hermanos Roca del Celler de Can Roca: "¿Le teméis más a un inspector de estrella Michelín o a Chicote?"

Al bueno de Alberto Chicote no le dejan entrar en la cocina de El Celler de Can Roca, bromean los hermanos Roca en Cara al Show con Marc Giró. No sabemos por qué será...

Marc Giró, a los hermanos Roca del Celler de Can Roca: "¿Le teméis más a un inspector de una estrella Michelín o a Chicote?"

El Celler de Can Roca puede presumir de tener tres estrellas desde hace 17 años, las máximas posibles, y conocen bien a los inspectores.

"¿A qué teméis más: a un inspector de la Michelin o a Chicote?", pregunta en Cara al Show Marc Giró haciendo un guiño a su compañero de cadena.

"Chicote es muy amigo y estuvo comiendo en El Celler hace poco", cuenta Joan. "Pero no entró en la cocina", apunta Jordi, provocando las risas del público.

Pero, ¿hay algún enchufe entre cocineros que permite que se salten las listas de espera?

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