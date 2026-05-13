Marc Giró echa del plató de Cara al Show a Rodrigo Cuevas: "¿Qué tipo de invitados me traéis?"

Marc Giró lleva a Rodrigo Cuevas al 'Olimpo' con su juego '¿Viven?', en el que el artista tiene que responder si los personajes que le muestra su entrevistador están vivos o muertos. Una metedura de pata hace que el presentador estalle y lo eche del plató.

"Dicen, me informan, que me aguarda Lina Morgan. Que me busca Juan Gabriel pa' que cante con él. Tan' Selena, el Presi, Rocío Jurado. Y, cuando llegue Bisbal, vamos a hacer un musical con ángeles cantando temazos de Nino Bravo" - 'Una muerte ideal' (Mapi Quintana y Rodrigo Cuevas).

Rodrigo Cuevas tiene claro quiénes le esperan en el cielo y el día en que muera piensa encontrarse con Lina Morgan, Concha Velasco, Juan Gabriel, Nino Bravo, Rocío Jurado o Selena. Pero, ¿sabe el asturiano quién más le puede estar aguardando tras las puertas que San Pedro custodia? Es lo que Marc Giró se propone averiguar con este juego de Cara al Show, que lleva por título '¿Viven?'.

El presentador le va mostrando las fotografías de varios personajes famosos y su entrevistado tiene que responder si cree que están vivos o muertos. Yoko Ono inaugura la partida. "Está viva". Efectivamente, la foto sale en color (y no en blanco y negro).

Con El Puma tiene sus dudas. "¿Ruge o ha dejado de rugir?", le pincha Giró... y Cuevas se equivoca al decir que está muerto. "Menos mal que no le voy a pedir una colaboración", comenta con alivio. A Georgie Dann le devuelve a la vida por unos instantes, al menos en su imaginación. "Estoy fatal en actualidad fúnebre. Mi abuela siempre dice que hay que mirar las esquelas y yo no las miro y luego pasa lo que pasa", reconoce.

Lo peor llega cuando aparece la foto de Mayra Gómez Kemp. "No sé quién es", reconoce, provocando la ira del presentador. "Es la mítica presentadora del 'Un, dos, tres'", empieza a explicarle para después explotar. "Mira, vete de aquí. ¡No entrevisto a más jóvenes! ¿Qué tipo de invitados me estáis trayendo a este programa?", grita a alguien que se encuentra tras las cámaras. "Y muerta además. Muerta está la pobre", añade.

Con Betty Misiego afirma que creía que eran dos -"como Ortega y Gasset"-. Como ella, María Jesús y su acordeón está viva y coleando.

*Vuelve a ver el cuarto programa de Cara al Show con Marc Giró en atresplayer.com

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