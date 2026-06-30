Hoy, Cara al Show, con Marc Giró, recibe a Antonio Orozco, Isa Calderón y Yolanda Ramos

Antonio Orozco e Isa Calderón protagonizan la nueva entrega de Cara al Show, que esta noche vuelve a laSexta con las entrevistas de Marc Giró y una nueva aparición de Yolanda Ramos

Esta noche, a partir de las 23:00 horas, laSexta estrena una nueva entrega de 'Cara al Show', el aclamado primer formato de Marc Giró. Una noche en la que el showman recibirá en plató al cantante y coach de la nueva edición de 'La Voz Kids', Antonio Orozco, y a la guionista y comunicadora Isa Calderón. Además, Yolanda Ramos regresa con su sorprendente y desternillante sección.

'Cara al Show'es el nuevo programa semanal de entrevistas presentado por Marc Giró, una de las caras más reconocibles y apreciadas del sector gracias a su talento, estilo único, carisma y larga trayectoria profesional. En él, el presentador aborda cada semana la actualidad con su inconfundible tono crítico y desenfadado.

En sus nueve primeras emisiones, el programa promedia 1,9 millones de espectadores únicos y 446.000 seguidores de media, con un 5,7%. El espacio conducido por Marc Giró crece hasta un 6,6% en Target Comercial. 'Cara al Show' es una producción de Atresmedia en colaboración con Minuto de Barras. Además de en laSexta, el nuevo formato presentado por Marc Giró se podrá ver fuera de nuestras fronteras a través de Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional.

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