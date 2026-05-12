Los calzoncillos de la suerte de Rufián y su gran drama doméstico: "La lavadora es como el PSOE, un agujero negro de frustraciones"

Rufián sorprende en Cara al Show con algunas de sus confesiones más personales. Desde su obsesión con el orden hasta sus rituales antes de las comparecencias: "Cuando tengo que hacer un discurso muy de izquierdas me pongo los calzoncillos rojos".

Si hay algo que inquieta a Marc Giró durante la entrevista a Gabriel Rufián en Cara al Show es descubrir cómo son sus famosos calzoncillos de la suerte. "¿Con estampados?", pregunta con humor el presentador. "Ya los verás", responde Rufián entre risas, siguiendo su juego.

Durante la charla, Giró define al político como alguien combativo y "bravucón" en público, aunque muy distinto en la intimidad. "Luego en casa eres un lirón, un pacificador", comenta. "Fuera de mi trabajo no discuto nada. Si alguien delante de mí dice que la Tierra es plana, pues la Tierra es plana", bromea el político.

Sin embargo, reconoce que hay una tarea doméstica que sí consigue desquiciarle: poner la lavadora. "Soy muy caótico con eso. Tengo un TOC con el orden, soy metódico y ordenado hasta un punto angustioso menos con la lavadora, que es un agujero negro de frustraciones. Da igual que haya mezcla, que esté petada...Para mí es como el PSOE: todo cabe", suelta entre risas.

La conversación termina derivando, inevitablemente, hacia sus calzoncillos de la suerte. "Hoy los llevo, si estoy contigo...", bromea con Giró, explicando que tiene tres prendas "especiales": "Dos negros y uno rojo". Este último con un significado muy concreto. "Cuando tengo que hacer un discurso muy de izquierdas me pongo los rojos", revela entre risas.

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