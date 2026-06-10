Enric Auquer pone a prueba su olfato inmobiliario adivinando el precio de varios 'zulos' en Cara al Show

El actor Enric Auquer visita Cara al Show para charlar de 'Ravalear', su último proyecto. La ficción, estrenada el 22 de mayo, aborda el desalojo de un restaurante histórico de Barcelona tras su compra por un fondo especulativo.

El actor Enric Auquer entra al plató de Cara al Show con su bicicleta para hablar de 'Ravalear', su último proyecto. "Es la historia de un restaurante histórico en Barcelona, Can Lluís, que un día un fondo de especulación compra junto al edificio y empiezan los desahucios", explica el actor catalán.

Marc Giró, que ha podido ver algunos episodios, destaca que a medida que la vas viendo "te vas cabreando más". "Estoy mega orgulloso, es de las mejores series que he visto en mi vida", afirma el actor.

Aprovechando el tema central de la serie, el actor participa en un reto en el que debe adivinar precios de pisos en alquiler a partir de sus características, una sección que ironiza sobre la crisis de la vivienda. Entre los ejemplos planteados hay un estudio de 26 metros cuadrados en Madrid "con más ventana que cama" que se ofrece por 950 euros y otro piso en Barcelona de 60 metros cuadrados con "cocina biblioteca" ronda los 950 euros.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.