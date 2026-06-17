David Uclés reflexiona sobre Ayuso: "Si le preguntan qué fue antes, si la gallina o el huevo, diría que los españoles"

"¿Qué fuiste antes escritor o músico?", pregunta Marc Giró a David Uclés, que reflexiona en Cara al Show: "Eso es como preguntar por el huevo o la gallina, si le preguntas a Ayuso qué fue antes te diría que los españoles".

David Uclés cuenta que esta entrevista con Marc Giró será la última que haga antes de su parón mediático de dos años. Y es que el conocido escritor explica que se va a ir al extranjero. Preguntado sobre de qué va a vivir, el escritor lo tiene claro: "Lo que he hecho siempre, yo toda mi vida he sobrevivido tocando en la calle".

"Canto fado, francés... me voy al extranjero porque allí no me conocen", confiesa Uclés a Marc Giró, que aprovecha para pedirle que le cante algo en plató con una guitarra portuguesa. "Voy a cantar el fado más famoso que se llama 'Extraña forma de vida' y que sale en el cortometraje de Pedro Almodóvar", explica Uclés, que canta el tema de Amália Rodrigues.

Además, preguntado sobre si fue antes músico o escritor, Uclés reflexiona: "Eso es como preguntar qué fue antes, si el huevo o la gallina". "Si le preguntan a Ayuso qué fue antes si la gallina o el huevo, ¿sabes qué diría?, los españoles", afirma Uclés, que insiste mientras el público se ríe: "Diría, primero los españoles, y luego ya mexicanos, gallinas y huevos".

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