David Uclés y Marc Giró bailan 'La valse d'Amélie' con falda incluida en Cara al Show: "Parezco un cardenal"

David Uclés confiesa a Marc Giró que le hubiera gustado entrar a plató con La valse d'Amélie y, como sus deseos son órdenes, el presentador baila con el escritor en Cara al Show al ritmo del conocido vals.

El ganador del Premio Nadal y fenómeno literario, David Uclés visita el plató de Cara al Show tras llevar desde hace dos años en el top de escritores más leídos. Nada más aparecer en plató, a Marc Giró le llama la atención una peca que tiene el escritor en la cara. "¿Y esa peca?", pregunta sorprendido el presentador a Uclés, que, sorprendido, explica que le ha dicho "a maquillaje" que se la pusiera como un lunar: "Me hacía ilusión".

"Te tengo muy analizado", bromea Marc Giró, que pregunta al escritor por qué ha decidido entrar al plató al ritmo de 'Dancing Queen', de Abba. Sin embargo, Uclés desvela que, en realidad, el quería entrar con un vals de Amélie: "Es la canción que quiero que pongan en mi entierro".

Y es que el escritor cuenta a Marc Giró los problemas de corazón que ha sufrido y que le llevaron a pensar en su entierro: "Tengo una arritmia y hubo un momento en el que estuve un poco delicado, y era probable que el corazón se me parase". "Tenía mucho tiempo para pensar, pensé en una canción para mi entierro y se me ocurrió que esta podía animar", recuerda David Uclés, que destaca que "con la arritmia cada día pensaba" que le me podía pasar. Sin embargo, el escritor tranquiliza a Marc Giró al explica que ahora está mejor porque está con pastillas.

Por otro lado, Marc Giró baila con David Uclés en plató La Valse d'Amélie, con falda incluida. "Con esta falda parezco un cardenal", destaca el presentador, que desata las risas del escritor y del público durante el baile, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

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