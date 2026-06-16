David Uclés desvela que tiene elegida la canción de su entierro: "Por mi arritmia, era probable que el corazón se me parase"

Aunque David Uclés explica que ahora está mejor por la medicación, confiesa que pasó una época mala de salud en la que por culpa de su arritmia llegó a pensar en su entierro.

David Uclés entra al plató de Cara al Show al ritmo de 'Dancing Queen' de ABBA. Sin embargo, cuando Marc Giró le pregunta el motivo, el escritor le confiesa que a él le hubiera gustado entrar con un vals de Amélie porque es la que quiere que pongan en su entierro.

"Tengo una arritmia y hubo un momento en el que estuve un poco delicado, y era probable que el corazón se me parase", cuenta Uclés, que detalla que, como "tenía mucho tiempo para pensar", pensó en una canción para su entierro y se le ocurrió "que esta podía animar" a la gente. Y es que, como explica, "con la arritmia pensaba que cada día podía pasar".

"Ahora estoy con pastillas mejor", explica el escritor a Marc Giró, quien le sorprende animándole a bailar con él en plató La Valse d'Amélie. "Con esta falda parezco un cardenal", destaca el presentador, que desata las risas del escritor y del público al aparecer con falda para bailar el vals.

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