David Uclés, sobre cómo escribirá sus nuevos libros: "Sé que estará Jiménez Losantos esperando para echar mierda"

David Uclés desvela a Marc Giró que todos sus libros los escribió al mismo tiempo "sin enseñárselos a nadie y sin editor" por lo que los nuevos los hará "sabiendo" que se los publicarán. ¿Cómo le afecta a la hora de escribir?

David Uclés llega al plató de Cara al Show para hacer con Marc Giró su última entrevista como escritor antes de empezar un retiro mediático de dos años. "Me voy fuera hasta el 2028", reconoce Uclés, que, sin embargo, detalla que durante estos dos años si hará "la gira internacional", pero que en "España se acabó".

Además, Marc Giró pregunta al fenómeno literario por 'La ciudad de las luces muertas', el libro con el que ganó el Premio Nadal y por el resto de sus libros publicados. El escritor sorprende a Giró al desvelar que todos los escribió a la vez: "Todos los escribí al mismo tiempo".

"El primero fue desde mis 19 años a mis 34, fueron 15 años", destaca Uclés, que explica que "estas cuatro novelas" las escribió "en soledad, sin enseñárselas a nadie y sin editor". Sin embargo, Uclés resalta que a partir de ahora "los nuevos" libros los hará "sabiendo que se van a publicar".

Pero, ¿va a cambiar en algo esto su forma de escribir? "Cambia el saber que estará Federico Jiménez Losantos esperando a ver lo que publico para echar mierda encima", afirma tajante el escritor en el vídeo que hay sobre estas líneas.

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