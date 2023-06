Pocholo Martínez-Bordiú se muestra visiblemente emocionado con Albert Espinosa al hablar de su madre, que murió de cáncer cuando tenía 67 años.

"Me tuvo con 19 años, estuvimos juntos toda la vida dándonos amor y cariño, la echo de menos, la perdí hace mucho, más de diez años, es perfecta", ha contado sincerándose ante las cámaras.

A pesar de que ha pasado el tiempo desde que ella se fue, Pocholo siempre recuerda a su madre: "La manera de ser de ella la tengo presente todos los días de mi vida, no se me olvida ni un minuto. Tengo una foto suya en mi cartera. No hay nadie parecido con un amor tan puro y tan verdadero [...] ese amor te queda en el corazón y tú lo distribuyes".

Si ahora pudiera hablar con ella, Pocholo tiene claro qué pregunta haría a su madre: "¿Por qué no vuelves?". Puedes ver el emotivo momento en el vídeo principal.