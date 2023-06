Albert Espinosa y Ana Peleteiro caminan por las calles de la pista de atletismo, una de las paradas de El camino a casa de la deportista. El presentador no puede evitar preguntarle el motivo por el que llegó al triple salto, la modalidad en la que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Llegué por mi cabezonería, porque soy una picada. Había una niña que no me ganaba en nada y en triple salto, sí. Entonces, yo, por querer ser más, competí contra ella y me ganó. Eso ahí me tocó el ego, pero brutal", cuenta. Por este motivo, en la siguiente temporada quiso que su entrenador la prepara para el triple. "Entrené como una loca y en la primera competición mejoré como un metro. Fui al campeonato de España que era en Oviedo, en triple y en longitud, y quedé campeona en las dos", recuerda con una sonrisa.

Peleteiro suele regresar a esa pista que ahora recorre, en la que empezó su carrera deportiva. "Y lleva tu nombre", recalca Espinosa. "Yo aquí fui muy feliz. Me trae muy buenos recuerdos", afirma.