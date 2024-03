"Una vez toreé en un pueblo y una señora vino y me dijo: 'te voy a dar una cosa que tu padre se dejó aquí hace muchos años'", cuenta Manuel Díaz 'El Cordobés' a Albert Espinosa en este último tramo de la ruta que le lleva directamente a su hogar. "Tu padre, cuando aún no te había reconocido como hijo, se dejó esto", intenta poner en pie la historia el presentador de El camino a casa.

Manuel Benítez 'El Cordobés' se dejó este amuleto olvidado en una habitación de hotel. "La señora me dijo: 'te lo voy a dar ti para que se lo des a él cuando lo veas'. Claro, yo le dije: 'perfecto, no sé cuándo lo veré, pero démelo y yo se lo entrego'. De hecho, a él se lo he dicho que lo tengo y me ha dicho que me siga protegiendo, que si lo tengo ahora, quien lo tiene que tener soy yo", desvela el diestro.

Él lo sigue guardando en su mesilla de noche, junto a su cama. Fue el primer objeto que tuvo de su padre y le llegó por casualidad. "Si él lo necesita y quiere que yo lo tenga, lo voy a tener. Me he aferrado a él muchas tardes de toros", reconoce para después besarlo.