Alaska y su madre América se han reencontrado en El camino a casa con una amiga de toda la vida. Puri. En la última parte del programa, las mujeres se han reunido alrededor de una mesa de camilla para recordar viejos tiempos como cuando "con solo 12 años Alaska les decía de todo a los grises".

Puri le dice a Alaska que tenía "muchas ganas de verla" y que por los nervios de participar en el programa había pasado "dos noches sin dormir". "Estaba nerviosísima", confiesa y añade: "Dos días sin dormir he pasado lo que no me han hecho los hombres ni los novios". La afirmación desata las carcajadas de la artista y Puri insiste: "No he dejado yo de dormir por nadie más que por este ratito".

La cantante coincide con su madre en que, a pesar del tiempo que ha pasado su amiga "está igual que siempre". A Puri no se le escapa una y le hace a Alaska un comentario sobre el cámara del programa. "Tienes un cámara que está bastante bien de salud", afirma. Y Olvido bromea: "¿Verdad que es mono? A ver si ahora no vas a dormir después de ver aquí a los muchachos".

Puri también saca a relucir un recuerdo que 'incomoda' a Alaska. "Recuerdas una noche que nos enfadaste mucho porque eran las cuatro de la mañana y no habías vuelto", le dice mientras la protagonista del programa mira hacia otro lado intentando disimular. Pero ella aún así continúa: "No sabíamos si llamar a los guardias, a los hospitales y yo me enfadé mucho contigo". Puri se aventura a decir que desde entonces "Alaska le cogió un poco de manía", pero ella se apresura desmentir esa idea: "¿Qué dices?", le responde con cariño.