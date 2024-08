Roberto Leal emprende el viaje emocional de El camino a casa de la mano de Albert Espinosa y una de las paradas es el instituto en el que cursó sus estudios de secundaria. El popular presentador reconoce que no fue el mejor de los alumnos y que llegó a repetir curso dos veces. "Al final me enmendé y en eso tuvo mucho que ver mi padre", destaca mientras recorre los pasillos.

"Recuerdo una vez que llevaba un colgantito, una cosa muy moderna y me cogió por ahí un día y me dijo: 'Estudia, estudia que yo no he podido'", recuerda con emoción. Él empezó a trabajar con 11 años en los albañiles. "No tenías otra opción. Yo las tengo porque mamá y tú, con vuestro esfuerzo, me podéis pagar una carrera, hostia, ¿por qué no voy a estudiar?", recapacitó entonces. "Y estudié", destaca.

En el salón de actos, donde tantos bailes de fin de curso celebró, Albert Espinosa le sorprende con vídeos caseros de su familia. "Esto es vida", decía él mismo ante la cámara cuando era pequeño mientras comía con su familia en "el chalé de los 18 días". "Eso era vida", se responde a él mismo décadas más tarde.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El camino a casa.