Ana Peleteiro era más conocida entre sus compañeros de clase como 'La Pele' y desde el momento en el que Albert Espinosa lo sabe, comienza a llamarla de esta manera. Juntos, tras visitar el colegio en el que estudió la atleta cuando era una niña, salen al 'recreo' a comerse sus bocadillos, una parte muy importante de este particular camino a casa.

'Espi' le hace entrega de su merienda del día de hoy. Mientras la desenvuelve, 'La Pele' relata lo harta que estaba del bocadillo de lacón de su madre. "Me metía lacón para merendar todos los días. Había veces que cocía un lacón que nunca se acababa. Me duraba un mes", lamenta. "Me dejaba bocadillo de Nocilla solo un día en semana", recuerda.

La decepción en su cara es más que evidente (aunque ella intente ocultarla) cuando descubre que, efectivamente, el bocadillo es de lacón. "Ahora me lo como, ¿eh? Lo prefiero al de Nocilla, pero imagínate, una niña pequeña, todos los días lacón...", disimula.

"Y a palo seco, ¿eh? Aquí no hay tomate ni nada", observa Espinosa. "Es que los catalanes sois mucho de tomate y pan, pero aquí no se estila. Aquí es pan, lo que lleve dentro y agüita para que pase", dice entre risas.