Ana Peleteiro dejó al descubierto su lado más personal y profesional con Albert Espinosa en El camino a casa. Sobre sus orígenes en el triple salto, la medallista olímpica contó que le llevó a ello su "cabezonería".

"Soy una picada y había una niña que no me ganaba en nada y en triple salto sí me ganaba. Yo, por querer ser más, fui a competir contra ella y me ganó. Eso me tocó el ego de una forma brutal", relató.

En ese sentido, la deportista quiso ir más allá: "Acabó la temporada y le dije a mi entrenador que quería hacer triple salto. Entré como una loca y en la primera competición mejoré un metro".

A partir de entonces, siguió mejorando hasta llegar a ser campeona de España de Atletismo, categoría cadete, en salto de longitud femenino, que se celebró en Oviedo.

Al regresar en la pista donde dio sus primeros pasos como atleta, Ana Peleteiro reconoció que fue "muy feliz" ahí.

