"Ostras, qué impresión me está dando esto". Albert Espinosa quiere regalarle a Ana Peleteiro un libro que él ha guardado como un tesoro durante décadas y que perteneció a su enfermera preferida, la chica con la que bailó su último baile a dos piernas antes de que el cáncer le arrebatara una de ellas. "Esto no se lo había contado nunca a nadie", asegura.

Antes de la operación, su médico le recomendó que le hiciera una fiesta de despedida a la pierna y ella se ofreció a bailar con Albert. Al igual que Peleteiro, aquella enfermera era saltadora de triple salto.

El libro se llama 'Salto de longitud y triple salto'. "Me puso: Para Albert, salta lejos". La fecha de esta dedicatoria está datada en 1995. "¡El año que yo nací!", exclama la atleta, que lo interpreta casi como una señal. Sin embargo, no puede aceptar este bonito gesto. "A mí me pesa mucho quedarme con este libro tan especial para ti", reconoce.

"Ella marchó pronto por un cáncer que le vino y no sé. Me da la sensación de que a lo mejor te ayuda para los próximos Juegos Olímpicos, con esto y con la ayuda de todos los que se fueron". Ana Peleteiro asiente y acepta ese objeto tan preciado. "Lo guardaré con todo el cariño", promete.