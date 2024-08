En este programa recuperado de El Camino a casa, Alaska revivió momentos de su infancia de la mano de Albert Espinosa. El escritor y presentador comenzó mostrándole imágenes de uno de sus dibujos animados preferidos de cuando era niña: 'Flipper'. "¿Te gustaba 'Flipper' o te gustaba el niño?", le preguntó Albert Espinosa mientras Alaska tarareaba la canción. "Yo era de 'Flipper', a mí los niños no me gustaron nunca. Me encantaban los delfines", expresó la cantante.

Alaska le confesó que con la edad su pensamiento sobre los niños había ido cambiando: "De pequeña los niños de mi edad me parecían aborrecibles, hasta que he sido mayor y, entonces, tengo cariño por los niños".

Preguntada por Albert Espinosa sobre por qué no había sido madre si le encantan los niños, la artista respondió tajante que no quería ser madre: "Una cosa es que te encanten los niños. Yo tendría un parvulario. Un parvulario para ir por las mañanas, verlos. Verlos, jugar con ellos, malcriarlos, y se los devuelvo a sus padres y que los críen", bromeó. "Porque a los niños hay que criarlos y yo no estoy dispuesta", opinó sin tapujos.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El camino a casa.