"Ahora llega lo más importante: saber cuánto cuesta todo esto. Trae para acá", pide Alberto Chicote a Borja, propietario y maître de Albor. En este restaurante, ubicado en pleno centro de Madrid, cerca de Atocha, los concursantes de Batalla de restaurantes han probado diversos platos además del cocido madrileño, más los postres y las bebidas.

Teniendo en cuenta todos estos factores, ¿sabrán los participantes calcular el precio total? "40 por cabeza", apuesta Ainhoa, de Pancipelao. "170, calculo yo", cree Miguel, de Descaro. Para Alejandro, gerente y jefe de sala de La Tasca Suprema, no debería costar más de 155.

Para su sorpresa, todos se quedan muy lejos de acertar. "255,50 euros", desvela el presentador. Un largo silencio se crea en la mesa. Nadie se atreve a hablar, excepto Chicote, por supuesto. "Te has quedado callado hasta tú", bromea refiriéndose a Miguel, el participante más charlatán de esta edición. "¿Por qué no has pedido la cuenta antes para que se callara ya?", continúa con la chanza Alejandro.

Ahora es el momento de valorar todos los aspectos que se evalúan en este programa... y el precio es uno de ellos. "Le he puesto un cuatro en el precio porque me ha parecido carísimo para las cantidades que vienen".